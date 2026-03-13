Toni critica Conte – “Uscito dalla Champions non per colpa degli infortuni! Stagione non bella perchè hai speso tanto…”

Luca Toni, ex giocatore, è intervenuto nel corso di “Cose Scomode”, il talk di Aura Sport, dove non ha risparmiato le critiche ad Antonio Conte per l’andamento della stagione del Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Per me Conte è un grande allenatore, ma la Champions League l’ha persa non quando tutti erano infortunati. A Copenhagen eri 11 contro 10 e hai pareggiato. Lì non è questione secondo me degli infortuni, sei arrivato trentesimo su trentasei. Va bene gli infortuni, ma li hanno avuti un po’ tutti. Hanno proprio sbagliato la Champions e non per gli infortuni, è stata proprio sbagliata.”

“E poi dopo in campionato il Napoli deve per forza arrivare tra le prime quattro e secondo me deve comunque stare attento perchè il Napoli l’ho visto con il Verona e ha giocato male e vinto all’ultimo secondo. La stagione per me non è bella perchè quando vinci lo scudetto, spendi tanto sul mercato e alcuni li vendi già a gennaio significa che qualcosa non ha funzionato.”