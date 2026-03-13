Schira – “Napoli, sfida con l’Inter per il gioiello della Dinamo Zagabria, i dettagli”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, sui suoi canali social ha riportato delle interessanti novità di mercato riguardo il Napoli, che avrebbe messo gli occhi su Moris Valinčić, terzino della Dinamo Zagabria già da tempo nel mirino dell’Inter. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Il Napoli vorrebbe fare un upgrade, prendere un giovane, un giocatore comunque valido, con potenzialità, che possa crescere all’ombra di un totem come Giovanni Di Lorenzo. Attenzione al nome di un croato emergente, classe duemiladue quindi ventitré anni, va per i ventiquattro. Si chiama Moris Valinčić, seguito a lungo in autunno e in inverno anche dall’Inter perché l’Inter comunque qualcosa deve fare su quella fascia. Lì si è ricaduto l’uso, Darmian è in scadenza e non verrà rinnovato e il futuro di Dumfries resta un punto interrogativo.“

“Lo segue l’Inter ma lo segue soprattutto, lo ha seguito varie volte nelle ultime settimane, il Napoli. Valinčić piace molto, terzino di proprietà della Dinamo Zagabria, valutazione intorno ai dodici tredici milioni. Piace molto a Giovanni Manna e all’area scouting del Napoli che ha fatto comunque delle ottime relazioni per questo ragazzo. Può essere un’idea. Tra l’altro piccolo spoiler barra curiosità: Valinčić ha lo stesso agente di Amir Rrahmani.”