Criscitiello – “Napoli? Farà il minimo indispensabile. Conte spieghi i 40 infortuni subiti. Su Alisson Santos…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni del podcast ‘Aura Sport’, dove ha compiuto un’analisi in merito all’andamento della stagione del Napoli e non solo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Napoli? Farà il minimo indispensabile. Ha fatto una Champions ridicola per una squadra che indossava lo scudetto sul petto. Qualcuno deve darci una spiegazione, Conte, dei quasi 40 infortuni. Non può essere sfortuna e non lo è. Hanno sbagliato qualcosa nella preparazione durante la stagione.”

“Il mercato estivo secondo me è stato buono. Adesso i napoletani per l’ultimo che hanno preso, Alisson, mi prendono in giro perché io avevo esplicitamente detto e ribadisco che quello che è stato speso a gennaio a obiettivi ormai sfumati è stato inutile. Hanno speso 20 milioni più 1,5 di procura per Giovane e invece allo Sporting hanno dato 3,5 milioni per il prestito più eventuali 16,5 milioni per il diritto di riscatto”.

“Oggettivamente il Napoli ha sbagliato la stagione, portare a casa un secondo, terzo o quarto porto cambia poco. Doveva fare molto di più e credo che Conte sia il primo deluso da questo campionato del Napoli”.