UFFICIALE – Alisson Santos vince il premio di miglior giocatore di febbraio del Napoli: la nota

Alisson Santos ha vinto il premio di miglior giocatore del mese di febbraio del Napoli. Il brasiliano, arrivato nel mercato di gennaio dallo Sporting Lisbona, si è da subito contraddistinto in maglia azzurra per estro e qualità. In questo periodo, ha messo a referto un solo gol ma di grande importanza: la rete (da subentrato) del 2-2 nella sfida Champions contro la Roma, che ha impedito l’aggancio in classifica proprio da parte dei giallorossi. Di seguito, la nota diffusa dalla società sul proprio sito ufficiale.

“Alisson Santos eletto Player of the Month di Febbraio dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro attaccante come miglior giocatore del mese. A Febbraio Alisson è salito subito in cattedra con prestazioni superlative, impreziosite dal primo gol in maglia azzurra contro la Roma, che ha fissato il punteggio sul 2-2. Complimenti ad Alisson, POTM di Febbraio powered by MSC!”