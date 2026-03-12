Tuttosport – Elmas, il Napoli pensa al riscatto con sconto. Il racconto della trattativa con il Lipsia

Eljif Elmas è ad oggi uno degli elementi più preziosi dello scacchiere di Antonio Conte. Arrivato sul finale di mercato in prestito dal Lipsia, si è contraddistinto per l’importante duttilità tattica, fondamentale per fronteggiare l’eterna emergenza che ha coinvolto il Napoli in quest’annata calcistica. Il suo riscatto però, fissato a 16 milioni di euro, non convince appieno gli azzurri, intenzionati a chiedere uno sconto ai tedeschi. Ne parla oggi l’edizione odierna di Tuttosport.

“Servono però 16 milioni per accaparrarselo a titolo definitivo dal Lipsia. Non pochi. Per questo il Napoli proverà a strappare uno sconto e a chiudere intorno ai 12-13 milioni, che comunque garantirebbero ai tedeschi di registrare a bilancio una piccola plusvalenza. Lavori in corso. Con Elmas pronto a spingere e pure a forzare la mano per continuare la sua avventura alle pendici del Vesuvio. Per il macedone – al netto delle sirene di mercato arrivate da un paio di società di Premier League – la priorità rimane quella di proseguire in azzurro. Il Napoli lo sa e conta di far leva proprio su questi sentimenti nella trattativa col club della galassia Redbull”.