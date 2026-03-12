Tra prestazioni, mercato e sfide future: il punto sul Napoli di Conte

Tra alti e bassi, la stagione del Napoli continua a regalare emozioni, anche se sembra chiaro che quest’anno gli azzurri non alzeranno coppe. Fuori dalla Coppa Italia e dalla Champions, lontani dalla vetta della Serie A, gli uomini di Antonio Conte stanno però costruendo qualcosa che va oltre i risultati immediati. Cerchiamo di fare il punto della situazione.

I numeri della stagione azzurra

Al di là delle sensazioni e delle analisi tattiche, il modo più diretto per raccontare la stagione del Napoli resta quello dei numeri. Questa è la situazione degli azzurri a 10 giornate dalla fine del campionato:

51 punti

17 vittorie

6 sconfitte

5 pareggi

43 gol segnati

23 gol subiti

Una percentuale di possesso palla pari al 57,5% riflette una squadra che cerca di dettare il ritmo della partita ma non riesce pienamente a mantenere il controllo delle azioni. I dati confermano che il Napoli spesso domina il gioco, ma a volte fatica a trasformare il dominio territoriale in risultati più netti, soprattutto contro squadre ben organizzate in difesa.

In altre parole, gli azzurri sanno bene come creare occasioni, ma sebbene le azioni abbiano sesso un risultato concreto, rimane incertezza, e ciò penalizza la squadra non poco. In ogni caso, questi numeri evidenziano una squadra competitiva, con un buon equilibrio tra attacco e difesa, ma che ha ancora molta strada da fare per raggiungere la vetta.

Quali sono le ambizioni degli azzurri?

Con la stagione ormai in fase avanzata, il Napoli deve ricalibrare il tiro e concentrarsi su obiettivi più concreti. Vale la pena iniziare a consultare un sito leader nella comparazione dei bonus perchè tanto lo scudetto è praticamente fuori discussione, a meno di un miracolo. Tuttavia, è essenziale che Conte e i suoi si mantengano saldi al terzo posto. Ciò garantirebbe l’accesso alla Champions League la prossima stagione.

Però, la distanza col quarto posto, e quindi con i playoff invece dell’accesso diretto, non è poi tanta. Ci sono, infatti, solo 5 punti tra Napoli e Como e Roma, e quest’ultima sono decisamente affamate di Europa.

In ogni caso, le ambizioni del Napoli sono state già ribadite più volte dallo stesso Conte: gli azzurri vogliono a tutti i costi la Champions League. Perciò, potrebbe non essere poi così incredibile una loro aspirazione al secondo posto. Dopotutto, il Milan è a soli 4 punti di distanza e ci sono ancora 10 giornate.

Dunque, gli obiettivi per il finale di stagione azzurro sono, in ordine:

Vincere quante più partite possibile per confermare il terzo posto Incalzare il Milan e cercare di strappare ai rossoneri la seconda posizione Allungare la distanza dal Como prima dello scontro diretto di maggio

Sembrano obiettivi abbastanza chiari e comunque fattibili. Tuttavia, a giudicare dai pareggi con Inter e Roma, e dalle sconfitte con Juventus e Milan, però, il Napoli ha qualche difficoltà a difendere il vantaggio iniziale. Basterebbe perdere lo scontro diretto con il Como e anche solo un’altra partita per mettere in crisi le aspirazioni europee degli azzurri. Ma Conte è determinato a trionfare in Europa, e sarà contento solo quando vedrà i suoi ragazzi alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Le prossime sfide del Napoli

Come anticipato, in campionato è rimasto un unico scontro diretto, quello con il Como. Tuttavia, non è l’unica sfida importante ancora da giocare. Quando la situazione in classifica è precaria, con una distanza di soli 5 punti dalle inseguitrici e 6 dai rossoneri, ogni partita diventa essenziale.

Ecco gli incontri chiave che potrebbero mettere in difficoltà gli uomini di Conte, o quantomeno allontanare l’Europa in caso di sconfitta:

Milan-Napoli. Gli azzurri avranno una Pasqua non esattamente tranquilla. Il 6 aprile, infatti, giorno di Pasquetta, Conte e i suoi dovranno affrontare i rossoneri in una sfida che, in base a come vanno le partite precedenti, potrebbe essere molto adrenalinica. Se gli azzurri desiderano raggiungere il secondo posto, il modo migliore è fermare la corsa del diavolo rossonero.

Napoli-Como. Questo è l’unico vero scontro diretto nella corsa al terzo posto. Il Como, distante cinque punti, resta la minaccia più immediata per la qualificazione alla Champions League. Vincere significherebbe mettere una seria ipoteca sull’obiettivo europeo.

Trasferta contro il Torino. I granata sono una squadra organizzata e difficile da affrontare, soprattutto tra le mura amiche. Storicamente è un campo dove molte big hanno lasciato punti.

Prospettive di mercato

Mentre la squadra è concentrata sul finale di campionato, la dirigenza quanto l’allenatore già guardano ai mesi estivi. Le trattative di mercato sono sempre aperte e, per quanto la rosa sia più o meno completa, ci sono punti essenziali a cui sia De Laurentiis che Conte tengono molto:

Riscatto di Hojlund e Santo

Ringiovanire la rosa

Non ci sono nomi speciali ben precisi, dunque, al di là delle due conferme in cui si spera. Ma l’idea è chiara; rinfrescare la rosa per diventare più competitivi.