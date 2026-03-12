Tmw – Napoli, Conte ha chiesto Goretzka per la squadra del futuro. La situazione

Il Napoli ha Leon Goretzka nel mirino. Il centrocampista, lascerà il Bayern Monaco in estate a parametro zero. Motivo per cui, diverse società stanno pensando di ingaggiarlo da svincolato, visto il suo status e la sua capacità di garantire qualità in mediana. Tra le compagini coinvolte in questa corsa ci sono anche gli azzurri per creare la squadra del futuro, in particolar modo su richiesta di Antonio Conte già nell’ultimo mercato di gennaio. Però, questa sua volontà (almeno per l’ultimo mercato) non è stata accolta. Intanto, un pensierino è stato fatto anche da Inter e Milan. Ma, c’è un grosso ostacolo in un eventuale futuro accordo: l’ingaggio. Il tedesco percepisce ben 7 milioni annui, e non ha intenzione di far sconti. Anzi, potrebbe anche richiedere un bonus alla firma visto il suo status da svincolato. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.