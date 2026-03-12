Schira – Juan Jesus-Napoli, rinnovo in stallo. Separazione a fine stagione?

I colloqui per il rinnovo tra il Napoli e Juan Jesus sono attualmente in fase di stallo, lo rende noto il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo X. Stando a quanto da lui rivelato, la trattativa per l’estensione di contratto del brasiliano è attualmente in stallo e dunque, potrebbe lasciare gli azzurri da svincolato al termine di questa stagione. Di seguito, il tweet. “I colloqui tra il Napoli e Juan Jesus per il prolungamento del contratto sono attualmente in stallo. Il difensore centrale può lasciare da svincolato al termine della stagione”.

🚨 Excl. – The talks between #Napoli and #JuanJesus for the contract extension are currently stalled. The centre-back can leave as a free agent at the end of the season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 12, 2026