Lobotka fuori da Napoli a fine stagione? C’è un club italiano interessato al giocatore

Sono giunte voci da diversi giornali che parlano di un probabile addio di Stanislav Lobotka, centrocampista slovacco classe 1994, che milita nel Napoli da 7 stagioni protagonista anche di 2 scudetti.

Il giocatore, punto importante nella squadra di Antonio Conte, potrebbe aprire ad una nuova esperienza calcistica, il club interessato è la Juventus che lo considera uno dei migliori nel ricoprire il ruolo di mediano in vista della prossima stagione.

La Juventus è in testa per l’acquisto di Lobotka anche per la stima provata da Luciano Spalletti, attuale mister della squadra piemontese, che lo ritiene ideale per dare fluidità e ordine alla manovra. Il giocatore, per via del rapporto stretto che ha col Napoli, potrebbe anche pensare di farsi rinnovare il contratto prima di una sua probabile cessione, per assicurare alla società una plusvalenza significativa.

Lobotka per la Juventus sarebbe un acquisto importante per via della sua esperienza e della sua qualità, caratteristiche che il club ritiene fondamentali per alzare il livello del centrocampo dell’anno che verrà.