Lecce, il report di allenamento in vista del Napoli. A riposo Gaspar, Sottil in gruppo

Il Lecce prepara la sfida contro il Napoli al Maradona di sabato 14 marzo alle ore 18:00. La società salentina, ha diffuso sul proprio sito ufficiale il report di allenamento del giorno 12 marzo. Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Camarda, mentre riposa Gaspar. Lavoro differenziato invece per Berisha e Gallo, che ha rimediato un affaticamento muscolare. Si è invece allenato in gruppo Riccardo Sottil. Di seguito, la nota. “La preparazione dei giallorossi alla sfida di sabato con i partenopei è proseguita al mattino ad Acaya. Assente Camarda, a riposo Gaspar, Berisha e Gallo (affaticamento muscolare) hanno svolto un lavoro differenziato. Sottil si è allenato regolarmente in gruppo. Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura ad Acaya prima della partenza alla volta di Napoli”. Eusebio Di Francesco prepara Napoli-Lecce. A riposo Gaspar, lavora in gruppo Sottil. Il report di allenamento dei salentini