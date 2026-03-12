Il Mattino – Rinnovo Anguissa, da fine mese verranno intensificati i contatti. Le ultime

A fine mese ripartiranno i negoziati per il rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa. Il camerunense, tornato in campo nell’ultima partita di campionato contro il Torino, sembra intenzionato a voler proseguire la sua avventura in azzurro, dopo che la scorsa stagione sembrava sul punto di cambiare aria. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Mattino.

“Sul tavolo c’è ancora il rinnovo di contratto proposto dal club. Anguissa aveva voglia di cambiare aria prima della scorsa estate, oggi sembra orientato a tenersi stretto il Napoli per una rivalsa. L’accordo è in scadenza tra un anno, da fine mese si ricomincerà a fare sul serio con l’agente Maxime Nana (a cui sono state chieste informazioni per Singo) per un rinnovo “a vita”. O, almeno, per evitarsi problemi tra un anno”.