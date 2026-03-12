Gazzetta – Fattore Hojlund: segna, ispira e non si ferma mai

Segna (13 gol in tutte le competizioni), ispira (quattro assist) e non si ferma mai (29 partite consecutive su 29 giocate dal 28 ottobre, per 2870 minuti giocati). Rasmus Hojlund è il fattore Rh positivo del Napoli, l’uomo che si è lukakizzato e si è caricato il peso offensivo del Napoli. Ne parla oggi l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’hanno preso con il last minute, ed è costato un occhio della fronte, però alla fine ne è valsa la pena: segna (tredici gol tutto compreso, nove in campionato, tre in Champions e uno in Supercoppa), ispira (quattro assist, niente male per chi ha il gol nelle vene) e soprattutto non si ferma mai. Da quando è rientrato, Rasmus Hojlund s’è dovuto incamminare su quelle strade tortuose che portano ovunque – in Italia e all’estero, in campionato e in coppa e pure a Riad – ed essendo un uomo tutto d’un pezzo, rigorosamente incurante dei turn over, non si è fermato mai: è dal 28 ottobre che va su e giù per il campo, in quella forzosa sagoma lukakizzata, s’è caricato sulle spalle il peso (offensivo) del Napoli e non si è spostato praticamente d’un millimetro, se non per le impellenti necessità. Ne ha giocate ventinove su ventinove, s’è risparmiato qualche centesimo di secondo, ha dovuto fare da sé, perché non essendoci Big Rom ed essendo finita male con Lucca, poi sarebbe stato complicato affidare ad altri l’area di rigore altrui. Hojlund ha un fisico bestiale, l’ha dimostrato nel tempo, non si spaventa, e quando ha capito che non ci sarebbero state alternative, s’è messo a sgobbare: ieri s’è arreso per un attimo a una piccolissima indisposizione, consapevole che sabato pomeriggio ci sarà ancora bisogno di lui.