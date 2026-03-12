Clamoroso De Maggio: “Valverde fu un calciatore del Napoli per 48 ore. Vi spiego cosa bloccò la trattativa”

Valter De Maggio, giornalista, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. Stando a quanto da lui rivelato, Federico Valverde sarebbe stato un calciatore del Napoli per 48 ore. Il calciatore uruguaiano, fresco di un’incredibile tripletta con il Real Madrid ai danni del Manchester City, avrebbe addirittura dovuto svolgere le visite mediche a Villa Stuart, acquistato dall’allora Ds Cristiano Giuntoli. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Nel 2019 Cristiano Giuntoli aveva chiuso l’accordo con il Real Madrid per l’acquisto di Valverde. Quando tutto sembrava fatto, addirittura il calciatore avrebbe dovuto sostenere le visite mediche a Roma a Villa Stuart, Zidane, allora allenatore del Real, bloccò tutto. Per 48 ore è stato virtualmente un giocatore del Napoli”.