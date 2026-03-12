Cds – Nazionale, Gattuso e i convocati per i playoff: ben quattro gli azzurri

Carlo Ritondale
OCTOBER 2021, Gennaro Gattuso

Il Corriere dello Sport anticipa la lista del c.t., escludendo Antonio Vergara, centrocampista azzurro che recentemente ha subito un infortunio che lo terrà fermo per qualche settimana: “PORTIERI: Donnarumma (City), Carnesecchi (Atalanta), Vicario (Tottenham), Meret (Napoli). DIFENSORI: Bastoni (Inter), Mancini (Roma), Calafiori (Arsenal), Gatti (Juventus), Buongiorno (Napoli), Scalvini (Atalanta), Coppola (Paris FC). ESTERNI: Dimarco (Inter), Spinazzola (Napoli), Zaccagni (Lazio), Politano (Napoli), Palestra (Cagliari), Cambiaso (Juventus). CENTROCAMPISTI: Barella (Inter), Locatelli (Juventus), Tonali (Newcastle), Cristante (Roma), Frattesi (Inter), Pisilli (Roma). ATTACCANTI: Kean (Fiorentina), Retegui (Al Qadsiah), Pio Esposito (Inter), Scamacca (Atalanta), Raspadori (Atalanta)”. 

