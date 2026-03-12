Cds – Napoli, ecco le idee di Conte in difesa per la sfida con il Lecce

Il Corriere dello Sport fa il punto sui disponibili in casa Napoli per la sfida di sabato col Lecce e anticipa le possibili scelte di Antonio Conte per il reparto difensivo: “Con Juan Jesus che non è al top, Conte dovrebbe tornare a puntare su Beukema da terzo centrale di destra. Al centro verrebbe confermato Buongiorno con Olivera a sinistra. Altri dubbi eventuali, per l’allenatore, sulle corsie laterali. Tre maglie per due posti, senza dimenticare Mazzocchi. Gutierrez insidia Politano a destra o Spinazzola dall’altra parte del campo. Se ne saprà di più domani, giorno di rifinitura. Intanto la squadra tornerà in campo già oggi. Il Lecce si avvicina”.