CdS – Conte a caccia della vittoria 180 in Serie A: di mezzo c’è il Lecce, suo romantico passato

Antonio Conte va a caccia della vittoria 180 in 270 partite da allenatore in Serie A. Numeri pazzeschi, che fanno di lui l’allenatore con la miglior media punti nella massima serie con almeno 70 panchine. Ne parla oggi l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Antonio Conte ha conquistato il primo punto da allenatore in Serie A il 23 settembre 2009 alla guida dell’Atalanta, alla quinta giornata, subentrando all’esonerato Gregucci: 0-0 all’esordio assoluto, un pareggio senza gol al vecchio stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo contro il Catania di Atzori. Da quel giorno sono trascorsi quasi diciassette anni e sabato, in occasione della partita che il Napoli giocherà alle 18 al Maradona con il Lecce, cioè la squadra della sua città e la prima della sua vita da calciatore professionista, potrebbe arrivate a quota 600 punti nel massimo campionato italiano. Al momento, dopo la vittoria conquistata nella giornata precedente con il Torino, è arrivato a 597. Collezionati in 269 partite, attraverso 179 vittorie e 60 pareggi, con la media di 2,22 a partita. La più alta nella storia della Serie A, tra tecnici con almeno 70 panchine: alle sue spalle Allegri con 2,01 in 319 partite, Simone Inzaghi con 1,98 in 209 e Capello con 1,97 in 252″.



Però, fra Conte e questo obiettivo c’è il Lecce: il suo romantico passato. “In questa storia prestigiosa, strettamente connessa con la necessità del Napoli di chiudere al più presto il discorso della qualificazione alla prossima Champions, c’è anche un risvolto romantico pilotato dal destino: tra Conte e il traguardo dei 600 punti e delle 180 vittorie c’è il Lecce. La sua città, la sua storia, la sua famiglia, la squadra con cui ha debuttato in Serie A da calciatore e contro cui, all’andata al Via del Mare, ha tagliato il traguardo delle 250 panchine in A. Mai banale questo incrocio. E mai anonime le sfide tra il Napoli e il Lecce a cui ha partecipato nella vita: il primo gol in Serie A lo ha segnato da calciatore del Lecce al Napoli di Maradona al fu stadio San Paolo il 5 novembre 1989, a 20 anni. Non c’è niente da fare, è un’attrazione irresistibile”.