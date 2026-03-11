Tuttosport: Vergara è il 39° infortunio stagionale

Secondo quanto ha riportato Tuttosport Quello di Vergara è il 39° infortunio stagionale, il 31° muscolare. Una serie spropositata di ko della quale tutti i responsabili dell’area tecnica dovranno fornire spiegazioni al presidente De Laurentiis al termine di questa stagione. Sono ormai fuori dal tunnel De Bruyne ed Anguissa, entrambi utilizzati da Conte nella ripresa contro il Torino. Sabato dovrebbe essere anche il turno di McTominay, uscito nell’intervallo di Genoa-Napoli ha saltato Roma, Atalanta, Verona e Torino e di Lobotka, assente nella sfida contro i granata a causa di un “sovraccarico” di lavoro atletico.