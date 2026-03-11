Tmw – Non ci sono dubbi, il Napoli riscatterà Hojlund: pronto un contratto con clausola in estate. I dettagli

Non ci sarà alcun dubbio: il Napoli riscatterà Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, arrivato al fotofinish del mercato dal Manchester United, rappresenta il profilo ideale per l’attacco azzurro: 12 gol e 3 assist in stagione non mentono. Con la qualificazione alla Champions alle porte, si avvicina l’obbligo di riscatto: 44 milioni di euro. Cifra che la società partenopea proverà a limare, anche se i Red Devils non appaiono intenzionati a fare sconti. Una volta che questa verrà versata, per l’ex Atalanta diverrà valido un contratto fino al 2030 con clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro per l’estate 2026. Un vero e proprio colpo win win. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.