Tmw – Elmas, il riscatto non è ancora certo: il Napoli chiederà uno sconto al Lipsia. Le ultime

Non è ancora certo il riscatto di Eljif Elmas. Il macedone, è seguito da diverse squadre (tra cui il Manchester United) per la sua duttilità. Il Lipsia, proprietario del cartellino, non farà valutazioni esagerate. Il Napoli ha sul tavolo un riscatto fissato a 16 milioni di euro, ma l’idea è quella di chiedere uno sconto ai tedeschi, che però non è detto che accettino queste nuove condizioni dell’accordo. Questo, anche grazie alla “forza” conferita dall’interesse di altre società. Infatti, potrebbero far scadere giugno per poi rimetterlo sul mercato, salvo il riscatto da parte dei partenopei. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.