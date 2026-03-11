Repubblica – Hojlund frenato da un virus intestinale, le sue condizioni in vista di Napoli-Lecce

Scritto da:
Elia Falco
-
fonte foto: Ssc Napoli

Rasmus Hojlund, ieri in occasione della ripresa degli allenamenti in vista di Napoli-Lecce, è stato costretto a rimanere ai box a causa di un virus intestinale. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il danese è stato fermato da questo attacco influenzale, che di fatto, costringe a tenerlo in forse per quanto riguarda il suo impiego nella prossima partita di campionano che verrà contrapposti i partenopei e i salentini, in programma per sabato 14 marzo alle ore 18:00. Nulla di preoccupante, ma le condizioni dell’ex United andranno valutate nei prossimi giorni.

