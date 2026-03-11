Napoli-Lecce sarà diretta da Abisso di Palermo. Al Var Nasca

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventinovesima giornata di Serie A. Per l’occasione, il Napoli sfiderà il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona il giorno sabato 14 marzo alle ore 18:00. L’incontro sarà diretto dal signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Verrà assistito dai guaralinee Imperiale e Ceccon mentre il quarto uomo sarà Galipò. Il Var sarà presieduto dal signor Luigi Nasca della sezione di Bari ad assisterlo ci sarà Fabbri.

NAPOLI – LECCE Sabato 14/03 h. 18.00

ABISSO

IMPERIALE – CECCON

IV: GALIPO’

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI