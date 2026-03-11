Il Mattino – Lobotka non è ancora al meglio, difficile vederlo titolare contro il Lecce. Le ultime

Stanislav Lobotka è in dubbio per Napoli-Lecce. Lo slovacco, alle prese con un fastidio muscolare, ha già saltato l’ultimo match contro il Torino. Ora, stando a quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, rischia di non arrivare al top della condizione fisica nella prossima uscita stagionale. Al momento, l’ipotesi più probabile è che in occasione dell’incontro del Maradona possa partire dalla panchina, così da consentirgli un recupero migliore in vista di Cagliari-Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il vero dubbio resta su Lobotka: ieri ha aumentato i carichi di lavoro, ma non è ancora pronto per il rientro in gruppo al meglio. La speranza è poterlo portare almeno in panchina sabato. Stano vuole esserci, vuole giocare a Cagliari e pure con la Slovacchia durante la sosta. Per questo sta provando a accelerare sul rientro in campo”.