Il Mattino – Dove gli altri rallentano, Conte accelera. Media impressionante nelle ultime 10 gare di campionato, i dettagli

Dove gli altri rallentano, Conte accelera. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea i risultati ottenuti dalle sue squadre in Serie A nelle ultime 10 partite. Nelle stagioni analizzate, la media più bassa risulta il 2,1 collezionato con l’Inter nella stagione 2019/20. Un rullino di marcia importante per una squadra come il Napoli che ha bisogno di totalizzare quanti più punti possibile per blindare la zona Champions. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Saranno dieci curve importanti quelle che restano sulla strada del Napoli: dal Lecce all’Udinese, a fine maggio. Ed è il rettilineo la zona di campionato che spesso – anzi sempre – sorride a Conte. Là dove gli altri rallentano, le sue squadre accelerano il passo. Lo dicono i numeri della sua carriera: nel 2011/12 riuscì a mettere insieme 28 punti sui 30 disponibili, 25 punti nella stagione successiva, 27 nell’ultimo anno del suo triennio juventino. La media più bassa, guardando solo alle ultime dieci gare di campionato, l’ha messa insieme nel 2019/20 con l’Inter: 2,1 punti di media e 21 punti finali che non bastarono a vincere lo scudetto. Ci riuscì un anno più tardi spingendosi a 23 punti sui 30 disponibili per i nerazzurri. Un successo tricolore come quello della passata stagione, quando con il Napoli seppe conquistare 22 punti nelle ultime dieci uscite. Punti pesanti, come pesanti furono le pause: i pareggi con Genoa e Parma stavano complicando tutto. Poi, il successo con il Cagliari e la grande festa. I dati confermano: il rettilineo finale è l’habitat naturale preferito per Antonio, il Napoli deve approfittarne. Con la media fin qui ottenuta arriverebbe a 76 punti. Abbastanza per prendersi la Champions. Se questo può bastare”.