Gazzetta – Vergara, confermata la fascite plantare: salta i playoff Mondiali. I tempi di recupero

Antonio Vergara sarà costretto ai box per le prossime uscite a causa di una fascite plantare. Un infortunio che, stando alle previsioni, prevede un recupero che va dai trenta ai quarantacinque giorni, se non addirittura sessanta, evitando di correre troppi rischi. Uno stop che, di fatto, gli impedirà di essere a disposizione di Gennaro Gattuso per i playoff dei Mondiali del 2026. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“Gli esami sono stati impietosi, hanno confermato quello che i medici del Napoli avevano detto venerdì scorso a caldo e hanno certificato che servirà tempo, e neanche poco, perché in casi del genere si va dai trenta ai quarantacinque giorni, si rischia di allungarsi sino ai sessanta e comunque non bisogna aver fretta. Non può averne Vergara, che a questo punto spera di esserci con il Milan (e sembra assai difficile, per la verità) e non si avventura assieme ai dottori in alcuna tabella: i precedenti insegnano che non è il caso di stilarne, perché il destino sa sempre come colpirti”.