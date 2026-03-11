Gazzetta – Rinnovo McTominay, possibile incontro già nella prossima sosta delle Nazionali. Il Napoli offre un rinnovo a vita: i dettagli

Scott McTominay è pronto a tornare tra i convocati di Antonio Conte in vista di Napoli-Lecce. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Lo scozzese, fermo da un mesetto, potrebbe partire dalla panchina nel prossimo impegno dei partenopei. Intanto, lato rinnovo, la trattativa potrebbe entrare nel vivo già nella prossima sosta nazionali. Secondo quanto riportato dalla Rosea, il calciatore avrebbe dato indicazione ai suoi agenti di cominciare a discutere del prolungamento. Il Napoli intanto, studia il suo nuovo contratto: 2030 con opzione più ritocco dell’ingaggio e clausola rescissoria. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Scott è pronto a tornare, magari già con il Lecce, partendo dalla panchina. Il che non è scontato, visto che rinunciare a lui diventa sempre esercizio complicato. Ma la gestione dei recuperi da parte di Conte e del suo staff, ora, è diventata ancora più accorta. Meglio non rischiare, per il bene di tutti. McTominay all’orizzonte vede avvicinarsi l’avventura mondiale, il sogno di bambino che si avvera. Che per il Napoli rischia di trasformarsi in bivio: il contratto di Scott scade nel 2028 e dopo due anni da dominatore, i grandi club d’Europa sono tutti lì a farci più di un pensiero. McTominay, però, a Napoli sta bene e ha dato mandato ai suoi agenti di cominciare a discutere con la società per il prolungamento di contratto, con un incontro possibile già nella prossima sosta per le nazionali. Il Napoli vorrebbe legarsi a vita a Scott, con un nuovo contratto fino al 2030. Magari con una opzione per un’altra stagione, sicuramente con una clausola rescissoria che possa essere una specie di polizza assicurativa per la società. McTominay non va convinto economicamente, anche se pure l’ingaggio ovviamente dovrebbe essere portato all’altezza dei top della squadra, arrivando intorno ai 5 milioni, come Hojlund. Scott vuole semplicemente competere per restare al top, in Italia e in Europa. Lo scudetto dello scorso anno gli ha dato quelle emozioni che gli erano mancate a Manchester. E quando scopri la bellezza della vittoria, non vuoi più rinunciarci”.