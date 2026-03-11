CorSera – Incontro Rocchi-società, saranno assenti gli allenatori (su pressioni di Inter e Juventus). I dettagli

La questione arbitrale continua a far rumore. Diversi club continuano a lamentarsi per sviste e per questioni legate al regolamento. Motivo per cui, è sul tavolo una riforma che andrebbe a creare una Pgmol all’italiana. Intanto, Il Corriere della Sera rende noto che all’incontro tra arbitri e società parteciperanno solamente i dirigenti e non gli allenatori, come inizialmente previsto, su pressioni di Inter e Juventus.

“Siamo al momento chiave, perché il progetto deve partire nel 2026/27: non c’è altro tempo da perdere. Simonelli oggi parteciperà a Sofia all’Assemblea delle Leghe europee, occasione di confronto con i vertici degli altri campionati. Non è un caso che si presenti all’incontro con uno studio comparato dei sistemi arbitrali dei principali tornei. Poi relazionerà i club nell’assemblea che siterrà nel pomeriggio del 23 marzo, il giorno clou, lo stesso in cui il designatore Rocchi incontrerà al mattino i presidenti. Curiosità a margine: sono state Inter e Juve a fare pressioni affinché il colloquio fosse limitato ai soli dirigenti e non allargato agli allenatori, come inizialmente previsto. Troppo elevato è il livello di tensione dei tecnici. Ma soprattutto la questione primaria è politica, prima ancora che tecnica. Con Rocchi si discuterà delle linee di indirizzo: si vuole un calcio all’inglese con meno interruzioni e maggior tolleranza o un gioco più spezzettato? Un ricorso al Var sistematico come adesso o limitato ai casi eclatanti?”.

