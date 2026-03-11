CdS – Napoli-Lecce, la probabile formazione: in 3 per sostituire Vergara. Diversi ballottaggi sul tavolo per Conte

Antonio Conte studia l’11 titolare del Napoli da schierare contro il Lecce in occasione della partita del Maradona di sabato 14 marzo alle ore 18:00. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono in tre a contendersi la casella lasciata vuota da Antonio Vergara, frenato da una fascite plantare che lo terrà fuori per diverso tempo. Altri dubbi andranno sciolti sia per quanto riguarda il portiere, il pacchetto di centrali e dei laterali. Di seguito, ecco quanto riportato.

“In chiave formazione, la grande novità per sabato sarà rappresentata dall’assenza forzata di Vergara per infortunio con Elmas prima opzione per sostituirlo e con Giovane e De Bruyne altri candidati. Così come è un candidato per ritrovare una maglia da titolare Anguissa accanto a Gilmour, prezioso con il Torino e che verrà confermato come play di riferimento. Per il resto, c’è ancora tempo per sciogliere alcune riserve di formazione, dalla scelta del portiere – Meret o Milinkovic-Savic – ai tre di difesa (confermato Juan Jesus o rientrerà Beukema?), no alle tante opzioni sulle corsie laterali, con Gutierrez che può agire sia a destra che a sinistra al posto di Politano o Spinazzola. La settimana corre veloce tra dubbi e certezze, come Alisson e Hojlund, gli attaccanti al potere. Inamovibili”.