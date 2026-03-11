Cds: McTominay rientra in gruppo, inizia la corsa per la Champions

Fonte Corriere dello Sport

McTominay è tornato in campo al posto giusto: in gruppo. Al centro del Napoli. E dopo cinque partite trascorse a guardare, sabato indosserà di nuovo la maglia numero otto in attesa delle decisioni di Conte: come minimo in panchina, nella più rosea delle aspettative in formazione. Si vedrà. Troppo presto per fare previsione, ancora prematuri i tempi per raccontare cosa e come, ma la certezza di base è che la squadra riacquisterà un plus di forza e intensità nelle due fasi, personalità, assist e gol nello sprint finale per defi nire la griglia della zona. Dieci partite davanti, dal Lecce all’Udinese, Scott McChampions.