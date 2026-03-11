CdS – Chi sarà il sostituto di Vergara? Elmas in pole, ma ci sono altri due nomi per Conte

Lo stop di Antonio Vergara priverà Conte di uno dei calciatori più produttivi nell’ultimo periodo. Schierato alle spalle della punta sul centrodestra, il numero 26 ha trovato modo di incidere con gol e giocate di qualità. Ora, è aperto il dibattito su chi sarà il suo sostituto. Il Corriere dello Sport, per quanto riguarda Napoli-Lecce in particolare, indica tre nomi come potenziali alternative. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il primo indiziato è Elmas che già sabato aveva ricoperto quella posizione dopo l’uscita di Vergara. Non sarebbe un problema per lui passare da esterno sinistro a mediano, a esterno destro. Un jolly completo, Elif. L’alternativa si chiama Giovane, altro giocatore che ricopre naturalmente quella posizione. Ci sarebbe anche De Bruyne che proprio lì, a destra nei due dietro la punta, aveva agito col Toro al rientro dopo quattro mesi. Ma KDB è appena tornato e dunque, al momento, Elmas è avanti su tutti per sabato”.