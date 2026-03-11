CdS – Anguissa punta una maglia da titolare in Napoli-Lecce. Le ultime

André-Frank Zambo Anguissa punta ad una maglia da titolare in Napoli-Lecce. Il camerunense, tornato a disposizione di Antonio Conte in Napoli-Torino, potrebbe partire titolare nel match di sabato contro i salentini. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex Fulham ci proverà.

“Anguissa ci proverà. E già ci pensa: titolare sabato al Maradona dopo 25 partite tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa. Ventiquattro le ha vissute da tifoso (oltre alla Coppa d’Africa del Camerun), mentre nell’ultima è andato in campo nella seconda parte. Al fianco di Gilmour: una coppia che potrebbe ricomporsi contro il Lecce, considerando che Lobotka sarà valutato fino alla vigilia e in ogni caso difficilmente partirebbe dal primo minuto. Frank più Billy è un’idea possibile, un’opzione da tenere in conto e che nei prossimi giorni andrà verificata anche alla luce del recupero di McTominay. Calma e sangue freddo: ci penserà Conte non appena la preparazione dell’incrocio con il Lecce entrerà nella fase più calda”.