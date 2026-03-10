Schira-Gattuso pronto a rimpiazzare Vergara: il nome

L’infortunio di Antonio Vergara è l’ultimo di una lunga lista in casa Napoli; oltre all’assenza con il club, il giovane azzurro sarà costretto a saltare le sfide con la Nazionale di Gattuso e come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira ci sarebbe già il nome di chi lo rimpiazzerà come riportato sul proprio profilo X: “Si profila un mesetto di stop per Antonio Vergara. L’infortunio gli farà saltare i Playoff per il Mondiale con la Nazionale. Il ct Gattuso lo aveva pre-convocato ed era intenzionato a chiamarlo. Ora può tornare in auge il nome di Federico Chiesa per l’Italia“.