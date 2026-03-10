Ottime notizie per i turisti amanti del calcio: lo stadio Maradona apre ai visitatori

Scritto da:
Ivan Holmes
-
LIVE Napoli-Milan 2-1: ultimi cambi per gli azzurri

Il sindaco Manfredi ha annunciato una splendida novità per i turisti legati dalla passione per il calcio: lo stadio Maradona apre ai visitatori.
Questo l’annuncio social del Sindaco: “Spesso mi hanno chiesto di aprire lo Stadio Diego Armando Maradona ai visitatori. Oggi questa richiesta diventa realtà sabato 21 e domenica 22 marzo. Nelle Giornate FAI, grazie alla collaborazione con il FAI – Fondo Ambiente Italiano, lo stadio sarà aperto gratuitamente alle visite. 

Un luogo simbolo della nostra città che, dal campo alle gradinate, fino al celebre murales di Jorit dedicato a Maradona all’esterno dello stadio, racconta passione, identità e storia. Siamo certi che sarà una grande opportunità per cittadini, tifosi azzurri e turisti”.

Articolo precedenteCds – Napoli, Elmas e Alisson si sono meritati il riscatto: ora spetta al club

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE