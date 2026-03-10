Marino: “De Bruyne è in parabola discendente, Alisson mi ricorda un altro azzurro”

Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” parlando di vari argomenti: “Il Napoli ha dato tre giorni di riposo, Conte ha fatto valutazioni sulle soglie del Napoli e senza Champions servono soglie di contenuto fisico atletico che impegnano tutta la settimana. Conte ha voluto iniziare una settimana tipo che è quella che gli riesce meglio, la filosofia di Conte implica il lavoro anche quando c’è la sfida infrasettimanale ma non mi risponde questa scelta, una specie di premio dopo le ultime vittorie. Il Napoli ha fatto un vero miracolo e sta in classifica molto meglio dei turni precedenti.

Io non ho niente contro De Bruyne che ha fatto una carriera splendida, ma parliamo di un fuoriclasse in parabola discendente. Quando cominciano gli infortuni gravi come il suo non è una bella cosa. I tifosi chiedono la riconferma a patto che non si infortuna, il problema è che entrano De Bruyne e McTominay ma poi il Napoli come gioca. C’era bisogno di De Bruyne con questo McTominay? 4-1-4-1? Non credo che Conte lo farà mai più, il Napoli non aveva bisogno di De Bruyne. Se non prendo De Bruyne e tengo McTominay tolgo un problema a Conte.

Sono un paio di puntate che Gifuni parla di nuovo progetto con i giovani. Il problema è che in questo discorso c’entra poco il riscatto di Elmas, per me lui è un’ala che quando gioca mediano non mi piace, poi nell’emergenza può andar bene. Quello che conta è fare i complimenti alla società per Alisson Santos, per me lui è un Neres con più gol e sono stati bravi a prenderlo”