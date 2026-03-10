Di Canio: “Juve avvantaggiata per entrare in Champions, vincerà le partite che deve”

Paolo Di Canio, ex calciatore della Lazio e opinionista di Sky, ha analizzato la corsa Champions che vede coinvolte diverse squadre e dando il proprio parere su chi la spunterà: “La Juve è avvantaggiata per il discorso psicologico dopo essere passata in una settimana da un potenziale -7 all’attuale -1 dal quarto posto, perché ha solo il campionato ed è una squadra seria, al netto delle difficoltà riscontrate. Le partite che serviranno le vincerà con quell’impeto. Per il Como l’unico dubbio non è per il ritorno di Coppa Italia e l’eventuale finale, ma per la testa, perché i giocatori non sono abituati. La Roma ha due partite di Coppa in mezzo e mancano giocatori importanti con Soulé e Dybala, questo complica”.