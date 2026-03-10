Corvino: “Confermo che il Napoli è interessato a Thiago Gabriel”

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, intervenendo a “Radio Goal” ha confermato l’interesse del Napoli nei confronti del difensore del Lecce Thiago Gabriel: “”Quella contro la Cremonese era una partita che valeva più delle altre, uno scontro diretto. Siamo contenti della prestazione, la vittoria ci permette di giocare per la salvezza fino alla fine. Ora tutti parlano dell’episodio finale di domenica ma nessuno si sofferma sul fallo fischiato che ha impedito a Cheddira di involarsi verso la porta. Per tutti gli analisti, non era fallo. E l’episodio discusso nasce da quella punizione.

Thiago Gabriel è un giocatore nato a dicembre 2004 che sta dimostrando di avere grandi potenzialità. A gennaio non lo abbiamo voluto cedere, anche se c’erano offerte importanti, abbiamo dato priorità alla continuità tecnica. Comunque non smentisco l’interesse da parte del Napoli”.