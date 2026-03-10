Cassano: “Il derby è stato uno spettacolo indegno, Inter grande delusione”

Antonio Cassano, ex attaccante di Milan e Inter, ha commentato al podcast “Viva El Futbol” il derby di Milano che ha visto il Milan battere l’Inter grazie ad un gol di Estupinian: “Non è stata una bella partita, è stato uno spettacolo indegno, bruttissimo, schifoso, io questo me lo posso aspettare dal Milan. I rossoneri nei primi 35 minuti hanno fatto quello che non avevano mai fatto in stagione, provare a pressare un po’ più alto, poi negli altri 60 è tornato a difendersi come al solito. La delusione è stata l’Inter. È vero che ha avuto un’occasione importante con Mkhitaryan e nel secondo tempo altre due occasioni. Mi ha deluso l’Inter perché l’impressione che ho avuto e che hanno giocato per lo 0-0, per il pareggio e questo a me da fastidio“.