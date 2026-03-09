La Repubblica – Napoli, Conte e il rapporto con la squadra: il punto sul futuro

La Repubblica fa il punto sul futuro di Antonio Conte, tecnico del Napoli, sottolineando l’ottimo rapporto tra l’allenatore e il gruppo squadra: “Altro che crisi del secondo anno o allenatore con la valigia. Conte è rimasto a Napoli anche durante il week-end, nonostante i tre giorni di vacanza premio concessi ai suoi giocatori. Con il gruppo il rapporto è straordinario e si è cementato nelle colossali difficoltà degli ultimi mesi, invece di deteriorarsi. La festa davanti alla panchina dopo il gol di Elmas contro il Torino è stata liberatoria, visto che si intravede finalmente un po’ di luce in fondo al tunnel, grazie ai recuperi di Lukaku, Anguissa e De Bruyne”.