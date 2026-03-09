Cds – Napoli, infortunio McTominay: il punto sulle sue condizioni

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle condizioni di Scott McTominay e del suo possibile rientro in campo per la partita con il Lecce: “Dopo aver saltato le ultime cinque contro il Como nei quarti di Coppa Italia e la Roma, l’Atalanta, il Verona e il Toro in campionato, McTominay da domani dovrebbe ricominciare a lavorare in gruppo. Lo ha detto Conte venerdì sera, quindi una voce autorevole. L’infiammazione al tendine di nuovo acuta nel corso del secondo tempo della sfida di Marassi con il Genoa dovrebbe essere sotto controllo: Scott è mancato tanto alla squadra, è fondamentale nelle due fasi ed è pur sempre il secondo cannoniere del gruppo alle spalle di Hojlund con 10 gol (6 in campionato e 4 in Champions)”.