Cds – Napoli, Elmas e Alisson si sono meritati il riscatto: ora spetta al club

Il Corriere dello Sport scrive del futuro in azzurro di Elmas e Alisson, essendo arrivati entrambi con la formula del prestito con diritto di riscatto, il Napoli dovrà lavorare per tenerli in rosa: “Elmas a gennaio 2024 è andato in Germania. Salvo poi rientrare in Italia, in prestito al Toro, un anno dopo. In estate il Torino lo avrebbe voluto ancora, ma il Napoli ci ha pensato e ha prevalso il cuore azzurro di Eljif: la festa dopo il primo gol della stagione (da ex) che ha fatto esultare anche Conte è l’istantanea dell’amore. Ed è un premio meritato. Ne sta raccogliendo anche Alisson, il velocista, il dribblomane e anche l’uomo dei tiri importanti: il primo con la Roma, 2-2; l’altro con il Toro, 1-0. Percentuale eccellente, per uno che in sei mesi con lo Sporting non era mai partito titolare in campionato. Elmas e Alisson hanno completato i rispettivi riscatti personali: ora spetta al Napoli decidere se investire per riscattarli sul serio (entrambi intorno ai 17 milioni)”.