CdS ed. Campania: “Riecco i Fab4 tornano dopo 160 giorni”

Prima pagina del quotidiano sportivo Corriere dello Sport che nell’edizione Campania apre con il rientro dei centrocampisti del Napoli.

Il titolo è” Ma quale alibi” mentre il commento chiarisce: “Riecco i Fab4 tornano dopo 160 giorni“.

L’occhiello in testa al titolo dettaglia: “Il Napoli sorride” e “Anguissa e De Bruyne sono rientrati con il Toro .Lobotka e McTominay si preparano a farlo sabato con il Lecce“.

Dopo vari mesi quindi mister Conte avrà nuovamente la possibilità di poter scegliere gli uomini da schierare a centrocampo: ottima notizia per la parte finale del torneo, che vede gli azzurri impegnati per la conquista di un posto per la prossima Champions.