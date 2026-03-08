Tuttomercatoweb-Yildiz può essere il nuovo Mertens: il motivo

Le continue prestazioni negative di Jonathan David hanno portato Luciano Spalletti ad usare Kenan Yildiz come falso 9 e Carlo Nesti, nell’edizione odierna di Tuttomercatoweb ha analizzato ciò facendo un paragone con Dries Mertens: “Assorbito dal lavoro sul derby di Milano, dopo avere assistito a Juve-Pisa, che non poteva, e non doveva comportare problemi, contro una squadra al fondo della classifica, mi concedo soltanto una riflessione. Come ho detto altre volte, mi spiace che unicamente adesso venga considerata l’opzione di Yildiz, attenzione, non come “finto nueve”, ma come “vero centravanti.

Nella mia carriera, ho visto tanti giocatori nascere come attaccanti esterni, e diventare micidiali attaccanti centrali. Paolo Rossi, trasformato da ala-punta in bomber, nel Vicenza, da Giovan Battista Fabbri. Chiesa padre, che Simoni, nella Cremonese, convertì da tornante in punta centrale. Henry, che fu acquistato dalla Juve come attaccante laterale, e che, nell’Arsenal, diventò uno dei più grandi cannonieri della storia. Infine, Mertens, che nel Napoli approfittò dell’infortunio di un certo Milik, per accentrarsi, e colpire ripetutamente.