Spalletti: “Qui mi sento a mio agio, la squadra mi ha fatto il regalo di compleanno”

Luciano Spalletti, mister che ha portato il Napoli al terzo scudetto e attualmente tesserato della Juventus, ha commentato la prestazione della propria squadra ai microfoni di DAZN: “Loro mi fanno sentire totalmente a mio agio, oggi prima della partita gli ho detto che sono nel posto giusto per festeggiare il compleanno. Mi mancava solo il regalo che era vederli festeggiare sotto la curva e lo hanno fatto, giocando anche una buona gara. Chi è entrato è stato bravo, le difficoltà ci sono in una partita come questa dove tutti danno per scontato, ma il Pisa è nelle condizioni di dare filo da torcere a tutti.

È semplice quella cosa lì, si vivono queste partite. Non si deve parlare di futuro, perché si crea domattina col lavoro forte di quelli che non hanno giocato e devono rimettersi in pari. Il futuro si fa se siamo disciplinati nel mettere a fuoco, al di là del minutaggio e degli errori che tutti commettono. Non conta tanto il contratto“.