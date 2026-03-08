Sal Da Vinci – Napoli: “Champions? Prima devo rappresentare l’Italia”

Il rapporto tra musica e calcio si è intrecciato ancora una volta grazie a Sal Da Vinci, protagonista di un simpatico siparietto televisivo durante la trasmissione Sanremo Top in onda su Rai 1.

Nel corso del programma, il conduttore radiofonico Daniele Battaglia ha posto al cantante una domanda curiosa: cosa sceglierebbe tra la vittoria del SSC Napoli in UEFA Champions League e un suo trionfo personale all’Eurovision Song Contest.

L’artista, fresco vincitore del Festival di Sanremo, ha risposto con grande diplomazia e con la tipica scaramanzia partenopea: “Il Napoli ancora si deve qualificare. Io arrivo prima all’Eurovision per rappresentare il mio Paese e sono orgoglioso di andarci”.