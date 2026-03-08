Napoli, Conte punta al recupero di Lobotka contro il Lecce

Il Napoli guarda con attenzione alla sfida contro il Lecce e spera di recuperare uno dei pilastri del proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte sta lavorando per riportare in campo Stanislav Lobotka.

Il regista azzurro aveva saltato l’ultima gara contro il Torino a causa di un sovraccarico muscolare. Lo staff medico del SSC Napoli aveva preferito gestire la situazione con prudenza per evitare possibili ricadute, ma ora il centrocampista slovacco sta accelerando il proprio percorso di recupero per tornare a guidare la manovra azzurra il prima possibile.

Più complicata, invece, è stata la situazione di Scott McTominay, fermo ormai da cinque partite consecutive. Il centrocampista si era fermato durante il primo tempo della sfida tra Genoa e Napoli allo stadio Stadio Luigi Ferraris, a causa della riacutizzazione di un’infiammazione tendinea.