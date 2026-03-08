Napoli, allarme Vergara dopo il Torino: lunedì gli esami

Non arrivano solo buone notizie per il Napoli dopo l’ultima gara contro il Torino. Se da un lato si intravedono segnali positivi sul fronte dei rientri, dall’altro tiene banco l’infortunio di Antonio Vergara.
L’attaccante azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo al termine del primo tempo, lasciando spazio a André-Frank Zambo Anguissa. Al momento non è stato diffuso alcun bollettino medico ufficiale, ma secondo le prime indiscrezioni riportate dal Corriere del Mezzogiorno si tratterebbe di una possibile fascite plantare.
L’infiammazione, particolarmente fastidiosa per un calciatore, verrà valutata con maggiore precisione nella giornata di lunedì, quando il giocatore si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità del problema e stabilire i tempi di recupero. Solo allora si potrà capire se sarà sufficiente un breve periodo di riposo oppure se servirà una terapia più lunga.