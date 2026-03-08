Il Mattino – Napoli: “Il sorriso ritrovato”

“Il sorriso ritrovato”. Con questo titolo Il Mattino apre l’edizione odierna dedicando spazio al successo del Napoli contro il Torino. Una vittoria che restituisce fiducia e serenità all’ambiente azzurro dopo un periodo di risultati altalenanti.
Il quotidiano sottolinea come la squadra guidata da Antonio Conte abbia offerto una prestazione solida e convincente, ritrovando non solo i tre punti ma anche alcune delle sue stelle più brillanti. Segnali incoraggianti in vista del finale di stagione, quando ogni partita può diventare decisiva nella corsa ai piazzamenti più prestigiosi.
Secondo Il Mattino, il ritorno dei risultati e delle individualità potrebbe riaprire anche il discorso per il secondo posto in classifica. Conte, pur mantenendo prudenza, osserva con attenzione la situazione e non nasconde la possibilità di avvicinarsi alle posizioni più alte se la squadra riuscirà a mantenere continuità.