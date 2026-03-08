Il Mattino – McTominay potrebbe rientrare in gruppo martedì, vuole tornare in campo prima della sosta

Alessio Grossi
Inter-Napoli 2-2: McTominay si carica sulle spalle gli azzurri e fa gioire Conte

Dopo i rientri di Anguissa e De Bruyne, il Napoli aspetta anche quelli di McTominay e Lobotka. Il quotidiano Il Mattino si sofferma particolarmente sul centrocampista scozzese che potrebbe rientrare in gruppo martedì per l’allenamento a Castel Volturno, anche se non é così scontato: il dolore al ginocchio non é più così intenso, ma serve comunque prudenza. Per quanto riguarda il rientro in campo, l’obiettivo di McTominay é quello di tornare prima della sosta: se non dovesse farcela per la partita in casa contro il Lecce sabato prossimo, occhi puntati sulla trasferta contro il Cagliari in programma venerdì 20 marzo. A riportarlo é Il Mattino.

