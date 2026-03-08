GdS – Alisson Santos sogna la convocazione con il Brasile

Dal suo arrivo al Napoli dallo Sporting Lisbona nelle ultime ore di questo calciomercato invernale, Alisson Santos ha disputato 5 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando due gol contro la Roma ed il Torino: un ottimo inizio nel complesso. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex Sporting Lisbona avrebbe attirato anche l’attenzione del CT della Nazionale Brasiliana, Carlo Ancelotti. Per Alisson Santos la convocazione con i Verdeoro é un grande sogno che, al momento, non sembra così improbabile. Con l’infortunio di Rodrygo del Real Madrid (out 7 mesi per rottura del legamento del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio destro, salterà il Mondiale), potrebbe provare a sfruttare la situazione.