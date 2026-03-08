Elmas: “Mi mancava il gol, ringrazio mister Conte per la fiducia”

Elif Elmas, uno dei marcatori del Napoli nella vittoria contro il Torino, ha parlato ai microfono di Radio CrC, sponsor del Napoli: “Mi mancava tantissimo il gol: tutti sanno quanto voglio segnare e per questo era un momento difficile per me, ma finalmente ci sono riuscito. Devo ancora lavorare per cercare ora di segnare sempre di più. Sono contento per la rete, ma soprattutto per i 3 punti.

Grazie anche a mister Conte che mi ha dato tanta fiducia e ha sempre creduto in me. Sto cercando di dare il massimo in ogni situazione ed in qualsiasi posizione del campo: faccio quello che mi chiede il mister e spero di stare facendo bene. Quando giochi mediano ovviamente devi pensare anche a difendere di più, devi essere intelligente e non è sempre facile andare in avanti e cercare il gol: devi fare assist e cercare le giocate per i numero 10 che giocato davanti a te. Non è facile quando cambi ruolo in una partita, ma sto bene in questo momento e sono contento.