CorSport – Di Lorenzo potrebbe rientrare per la partita contro il Milan

Arrivano degli aggiornamenti riguardo il possibile rientro del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, che non gioca dal 31 gennaio contro la Fiorentina (uscito per distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro). Come riportato dal Corriere dello Sport, il capitano dei Partenopei salterà le partite contro il Lecce (14 marzo) ed il Cagliari (20 marzo): poi, durante la pausa per le Nazionali, accelererà il programma di recupero con l’obiettivo di rientrare per lo scontro diretto in casa contro il Milan che si giocherà lunedì 6 aprile (Pasquetta).